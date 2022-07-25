В котельной на Большой Пушкарской обновили водогрейный котел

На Большой Пушкарской, 41, корпус 4, литера А произвели замену водогрейного котла в котельной «Петербургтеплоэнерго».

Котел использовался с 2007 года и отработал расчётный срок службы. В связи с этим он часто подвергался ремонтам, вместе с этим рос риск нарушений гидравлического режима и нестабильности параметров теплоносителя. Чтобы повысить надежность теплоснабжения потребителей, в числе которых и многоквартирные дома, и социально-значимые объекты, в частности детский сад и школа, решено заменить на новый уже старый, вышедший из строя котел.

Новый котел отличается повышенной надежностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками. С его помощью должны повыситься качество горячего водоснабжения потребителей и экономия топливно-энергетических ресурсов.

В компании «Петербургтеплоэнерго» ведут системную работу по техническому перевооружению и модернизации источников теплоснабжения. Так, помимо котельной на Большой Пушкарской дополнительно произведена замена трех устаревших котлов, которые находятся в Сестрорецке и в Зеленогорске. Работы проводились в рамках инвестиционной программы компании «Петербургтеплоэнерго» на 2019- 2023 года. Также компания активно участвует в процессе импортозамещения, так как все обновленные котлы относятся к отечественному производству.