Петербуржцам назвали места для катания на SUP-бордах

Сейчас в Санкт-Петербурге набрал популярность сапсерфинг. Еще он может быть известен, как сапбординг, падлборд или доска с веслом.

Из множества интересных водных мест в Северной столице она стала настоящей западной столицей сапбординга. Телеканал «Санкт-Петербург» рассказал, где в городе можно покататься на SUP-бордах.

Первым местом. куда стоит обязательно съездить, — это Лахтинский разлив, который представляет собой большое зеленое озеро с интересными протоками. Это место расположено в черте города, и туда можно подъехать на машине с разных сторон.

Вода в Лахтинском разливе достаточно чистая, а также тут есть места с хорошим и безопасным заходом в воду. В летней сезон здесь можно увидеть кувшинки.

Многие петербуржцы катаются на SUP-бордах прямо по центру Петербурга. В городе есть множество живописных и интересных маршрутов, а на Фонтанке ежегодно проводят костюмированный фестиваль на котором собираются тысячи любителей сапов. Не везде можно выйти на воду самостоятельно, но если хорошо поискать, то приятные эмоции обеспечены.

Третье место для сплавов — это Каменный остров. Группы стартуют вдоль парковых островов и движутся вокруг. Этот маршрут является одним из самых популярных и спокойных городских маршрутов для новичков, так как ту удобный спуск, спокойная вода и минимум водного транспорта.

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