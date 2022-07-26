Абрамченко: в России могут создать аналог упаковки Tetra Pak

Несмотря на уход Tetra Pak из России, в стране есть возможность создать полноценную замену материала для упаковки.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в своем Telegram-канале, что в Московской области продолжает работать завод по производству упаковки, поэтому в России есть возможность для создания собственных аналогов.

Абрамченко подчеркнула, что в России есть технологии, сырье и ресурсы, позволяющие оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. Вице-премьер заверила, что российские сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме.

По мнению Абрамченко, Россия готова обеспечить рынок своей пищевой упаковкой. Также приводится в пример эксперимент, в результате которого удалось произвести экологичную упаковку для продуктов питания. Так, на заводе «Монди», находящемся в Сыктывкаре, уже запущено производство пищевого картона.

В заключении вице-премьер заявила, что аналоги никак не отразятся на качестве продукции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские производители занялись разработкой отечественной продуктовой упаковки Tetra Pak для замены импортных аналогов.