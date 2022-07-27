В Петербурге упал спрос на загородную недвижимость

Жители Санкт-Петербурга стали меньше интересоваться покупкой загородной недвижимости. Спрос на покупку участков снизился на 34 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За второй квартал этого года на рынке недвижимости Петербурга и Ленинградской области было приобретено 1,9 тысячи загородных домов. Такой низкий уровень сделок зафиксирован впервые за два года, по данным экспертов рынка.

Об этом сообщает «РБК.Петербург». До этого спрос на загородные участки был повышен в связи с закрытием границ, общей политической ситуацией и пандемией. На фоне повышения спроса росли и цены, что сказалось на отсутствие интереса у покупателей сейчас, в экономически нестабильную ситуацию.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об ограничение движения на участке КАД в День ВМФ в Санкт-Петербурга. По закрытому участку смогут проехать только жители Кронштадта с заранее сделанным пропуском, общественный транспорт и служебные автомобили.