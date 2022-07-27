В Петербурге снизился спрос на офисы

Спрос на офисы в Санкт-Петербурге снизился во втором квартале этого года на 20 процентов по сравнению с первым кварталом. Количество компаний из IT-сферы и финансовые фирмы стали арендовать вдвое меньше офисов.

Эксперты считают, что падение спроса в основном связано с уходом с российского рынка иностранных компаний. Больше офисов стали снимать компании нефтегазового сектора, сферы услуг, а также строительства.

Такие данные приводят в IBC Real Estate. По данным Maris, в Санкт-Петербурге с начала года по июнь было арендовано 122 тысячи квадратных метров офисов.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о падении спроса на загородную недвижимость в Санкт-Петербурге. Это связано с ростом цен на фоне нестабильной экономической ситуации.