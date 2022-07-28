Полиция задержала подозреваемого в смерти мигранта, оставленного у поликлиники Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве мигранта из Азербайджана. Подозреваемый был задержан у отделения полиции на улице Косыгина. Им оказался безработный 51-летний Намик, проживающий на улице Тельмана.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Подозреваемый проживает в нескольких километрах от здания поликлиники. Задержанный подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Мигрант из Азербайджана погиб от потери крови после полученных ран ягодиц. Его доставил водитель ГАЗели и высадил возле поликлиники. Врачи оказали пострадавшему первую помощь и доставили до Александровской больницы. Но через два часа после пребывания в больнице мужчина скончался, так и не приходя в сознание. Gazeta.SPb уже рассказывала подробности произошедшей ситуации.

Владельца автомобиля, доставившего пострадавшего к поликлинике, удалось быстро обнаружить. Им оказался мужчина 52 лет, живущий возле станции метро «Пролетарская». Его причастность к смерти мигранта не была установлена.

Орудия убийства сотрудники полиции искали среди металлолома в пункте приема в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти. На месте были изъяты снеговая лопата и швабра со следами крови.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о задержании и об аресте автоледи, которая стала участницей двух дорожных происшествий за последнюю неделю. Сначала на «Рено» без номерных знаков женщина пыталась сбить мужчину и двух его собак, а позже вступила в конфликт с представителями правоохранительных органов и наехала на одного из полицейских, чем нанесла ему физические травмы.