В Москве и Петербурге продолжают умирать пациенты с коронавирусом

В Москве и Петербурге продолжают умирать пациенты с коронавирусом. Фото: unsplash

В Москве и Петербурге продолжают умирать пациенты с коронавирусом. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 8 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — 9 человек. В общей сложности столицы потеряли 17 жителей.

На 30 июля в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 9 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 327 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 395 человек, в том числе 43 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.