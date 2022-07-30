В Василеостровском районе семилетний ребенок упал с 4 этажа, облокотившись на москитную сетку

В Василеостровском районе семилетний ребенок упал с 4 этажа, облокотившись на москитную сетку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Василеостровском районе семилетний ребенок упал с 4 этажа, облокотившись на москитную сетку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Санкт-Петербурге произошел очередной тяжелый случай падения несовершеннолетнего из окна по причине того, что не выдержала москитная сетка.

Как стало известно Gazeeta.SPB, на этот раз инцидент произошел в Василеостровском районе на 14 Линии В.О. около 18:52. Мальчик 7 лет по недосмотру матери надавил на сетку, которая, не выдержав натиска, порвалась. В результате несовершеннолетний упал вниз с 4 этажа.

В результате у пострадавшего диагностировали катотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб легких и печени, компрессионный переломом, а также перелом левой седалищной кости без смещения, переломом крестца без смещения. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в детскую городскую больницу №2.

Семья ребенка полная, благополучная на учете в ОДН не состоит. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

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