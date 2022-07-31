В Петербурге закрыли более половины объектов стрит-ритейла

В Петербурге закрыли более половины объектов стрит-ритейла
В Петербурге стало вполовину меньше объектов стрит-ритейла. Фото: unsplash.com

В Северной столице стало меньше точек общепита. За полгода количество точек стрит-ритейла уменьшилось на 53 процента. Это может быть связано с нестабильной экономической ситуацией.

Доля освободившихся площадок составляет 9,4 процента, что больше на 0,4 процента, чем в начале года. В основном все объекты находятся на первых этажах жилых комплексов.

Такие данные приводят Knight Frank St. Petersburg «Форпосту». Чаще всего в Санкт-Петербурге открывались точки общественного питания (33 процента), продуктовые магазины (11 процентов) и одежды (10 процентов).

Ранее Gazeta.SPb рассказала об открытии точек по продаже арбузов и дынь в Петербурге. Жители смогут купить арбузы вплоть до 15 октября.

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