В Петербурге закрыли более половины объектов стрит-ритейла

В Северной столице стало меньше точек общепита. За полгода количество точек стрит-ритейла уменьшилось на 53 процента. Это может быть связано с нестабильной экономической ситуацией.

Доля освободившихся площадок составляет 9,4 процента, что больше на 0,4 процента, чем в начале года. В основном все объекты находятся на первых этажах жилых комплексов.

Такие данные приводят Knight Frank St. Petersburg «Форпосту». Чаще всего в Санкт-Петербурге открывались точки общественного питания (33 процента), продуктовые магазины (11 процентов) и одежды (10 процентов).

Ранее Gazeta.SPb рассказала об открытии точек по продаже арбузов и дынь в Петербурге. Жители смогут купить арбузы вплоть до 15 октября.