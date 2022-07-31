В начале августа в Петербурге откроются точки по продаже арбузов

В начале августа в Петербурге откроются точки по продаже арбузов
Петербуржцы смогут купить свежие арбузы и дыни. Фото: unsplash

С завтрашнего дня в Санкт-Петербурге откроются точки по продаже арбузов и дынь. С понедельника в Петербурге появится 120 таких мест. Сейчас самый сезон для того, чтобы купить данные продукты.

Киоски будут работать во всех районах Санкт-Петербурга. Дополнительные места для торговли арбузами и дынями появятся также на петербургских ярмарках.

Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет имущественных отношений. Городские участки предоставляются по договорам аренды. Работать эти точки будут до 15 октября.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о закрытии концертного зала «Яани Кирк» в Петербурге. Это связано с санкциями со стороны Эстонии.

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