Концертный зал «Яани Кирк» в Петербурге закрыт

В Санкт-Петербурге прекращает свою работу концертный зал «Яани Кирк». Приход Святого Иоанна будет проводить службы, как и раньше.

Закрытие концертного зала связано с санкциями Эстонии. Организация «Эсти концерт» не может продолжать свою деятельность на территории России. Это и отразилось на работе «Яани Кирк».

Об этом в своих социальных сетях прихода предупредили посетителей. Представители церкви пообещали, что службы продолжат проводиться по воскресеньям. Ценители музыка в комментариях выразили свои сожаления и пожелали найти новую достойную площадку для концертной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о прошедшей генеральной репетиции концертной программы рок-оперы «Юнона и Авось». Посмотреть представление смогут все желающие уже сегодня на Дворцовой площади.