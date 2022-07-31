Концертный зал «Яани Кирк» в Петербурге закрыт

В Санкт-Петербурге прекращает свою работу концертный зал «Яани Кирк». Приход Святого Иоанна будет проводить службы, как и раньше.
Закрытие концертного зала связано с санкциями Эстонии. Организация «Эсти концерт» не может продолжать свою деятельность на территории России. Это и отразилось на работе «Яани Кирк».
Об этом в своих социальных сетях прихода предупредили посетителей. Представители церкви пообещали, что службы продолжат проводиться по воскресеньям. Ценители музыка в комментариях выразили свои сожаления и пожелали найти новую достойную площадку для концертной деятельности.
Ранее Gazeta.SPb рассказала о прошедшей генеральной репетиции концертной программы рок-оперы «Юнона и Авось». Посмотреть представление смогут все желающие уже сегодня на Дворцовой площади.