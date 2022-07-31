Концертный зал «Яани Кирк» в Петербурге закрыт

Концертный зал «Яани Кирк» в Петербурге закрыт
Приод продолжит свою деятельность. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге прекращает свою работу концертный зал «Яани Кирк». Приход Святого Иоанна будет проводить службы, как и раньше.

Закрытие концертного зала связано с санкциями Эстонии. Организация «Эсти концерт» не может продолжать свою деятельность на территории России. Это и отразилось на работе «Яани Кирк».

Об этом в своих социальных сетях прихода предупредили посетителей. Представители церкви пообещали, что службы продолжат проводиться по воскресеньям. Ценители музыка в комментариях выразили свои сожаления и пожелали найти новую достойную площадку для концертной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о прошедшей генеральной репетиции концертной программы рок-оперы «Юнона и Авось». Посмотреть представление смогут все желающие уже сегодня на Дворцовой площади.

закрытие концертная площадка новости СПб санкции Эстонии Яани Кирк


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Путин поздравил россиян с Днем ВМФ
Губернатор Петербурга поздравил жителей с Днем ВМФ
Перед парадом ВМФ в Петербурге Путин подтвердил Морскую доктрину и ...
Путин поприветствовал участников военно-морского парада в Петербурге
Против петербурженки, чей ребенок умер от падения со шкафа, возбудили ...
Ссора в Петербурге закончилась смертью пострадавшей и больничной койкой для ...
Концертный зал «Яани Кирк» в Петербурге закрыт
Погода в последний день июля — чего ждать петербуржцам