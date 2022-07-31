В Петербурге прошла генеральная репетиция спектакля «Юнона и Авось»

Сегодня в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет культовая постановка на Дворцовой площади. Вчера прошла генеральная репетиция концертной версии рок-оперы «Юнона и Авось», которую уже сегодня покажут жителям и гостям Северной столицы.

Главные роли в рок-опере сегодня сыграют Александр Маршал и Валерия Ланская. Петербуржцы еще вчера смогли посмотреть, как проходит генеральный прогон концертной программы. Напомним, что постановка проходит в московском театре «Ленком имени Марка Захарова».

Посетить рок-оперу «Юнона и Авось» можно сегодня в 21:00. Вход будет свободным для всех желающих. Кроме того, сегодня можно стать свидетелями торжественного парада в честь Дня ВМФ, к которому участники очень долго готовились.

Ранее Gazeta.SPb поделилась любимыми пространствами петербуржцев в родном городе. В числе лидеров оказались «Новая Голландия», «Остров Фортов» и «Лахта Центр».