Петербуржцы рассказали о своих любимых достопримечательностях города

В Северной столице есть множество достопримечательностей и необычных мест, которые пользуются популярностью не только у туристов, но и у самих горожан.

О самых известных и любимых новых «точках притяжения» петербуржцы поделились с «Петербургским дневником».

Так, в числе лидеров за внимания, безусловно, расположилась Новая Голландия. Это пространство в опросе выбрали 20% горожан. Также, в составе 18% жители Петербурга упомянули «Остров фортов» в Кронштадте, «Севкабель Порт» (в составе 15%), «Лахта Центр» (в составе 11%).

За лидерами пристроились Никольские ряды и общественное пространство внутри Гостиного двора, — оба места посещают по 9% опрошенных. Деревянной набережной в Приморском районе предпочтение отдали 7% граждан, а еще 6% проголосовали за общественное пространство «Ленфильм».

Из общего числа четверть респондентов ответили, что посещают подобные пространства хотя бы раз в год, еще 28% рассказали, что приходят в эти места 1-3 раза в год, а 13% опрошенных горожан заметили, что посещают их 3-5 раз в год.

Есть и те, кто вообще не был в новых туристических точках города. Таких опрошенных — 14%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выяснилось, куда чаще всего ездили путешествовать россияне в июле. Список городов-фаворитов возглавили Москва, Петербург и Сочи.