В Металлострое избитый и отказавшийся от госпитализации подросток в итоге попал в реанимацию

В Металлострое избитый и отказавшийся от госпитализации подросток в итоге попал в реанимацию. Фото: Pxhere

В Металлострое избитый и отказавшийся от госпитализации подросток в итоге попал в реанимацию. Фото: Pxhere

В Колпинском районе Петербурга 18-летний молодой человек подрался на улице Полевая поселка Металлострой, но не поехал сразу с врачами скорой помощи в больницу. В результате все ухудшилось настолько, что подростка забрали в крайне тяжелом состоянии.

Первый раз врачи приехали к молодому человеку 30 июля около 18:35. Как стало известно Gazeta.SPB, тогда у него заметили ЗЧМТ, СГМ и инфицированную рану затылочной области. Состояние классифицировалось как «средней тяжести», и подросток от госпитализации отказался.

Спустя меньше суток пострадавший самостоятельно пришел в медицинское учреждение, откуда его направили в Александровскую больницу, где после тщательного осмотра диагностировали ОЧМТ, УГМ тяжелой степени с формированием множественных контузионно-геморрагических очагов обеих лобных височных долей, субарахноидальное кровоизлияние и перелом затылочной кости с переходом на заднюю черепную ямку. Сейчас пострадавшей находится в реанимации.

Выяснилось, что травмы подросток получил в ходе избиения неизвестным на фоне неприязненных отношений. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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