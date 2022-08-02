Бармена задержали за избиение юноши в Металлострое

В Металлострое полиция задержала подозреваемого в избиении 18-летнего местного жителя.

Как стало известно Gazeta.SPb, предполагаемого преступника поймали накануне днем на Центральной улице в Металлострое. Им оказался 18-летний молодой человек, работающий барменом и проживающий в Петербурге. Вечером его поместили в изолятор.

Сам инцидент произошел днем 31 июля у дома на Полевой улице, 14. Неизвестный по неизвестной причине серьезно избил юношу. Примерно в два часа дня его увезли на скорой в реанимацию Александровской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга и переломом затылочной кости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец зарезал мать ножом в квартире на Костромском проспекте.