Причиной обрушения балкона на Новочеркасском проспекте стала сгнившая арматура

Балкон в жилом доме на Новочеркасском проспекте в Петербурге обрушился из-за сгнившей арматуры.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на директора жилищного агентства Красногвардейского района Артема Матвеева, арматура балкона квартиры на четвертом этаже сгнила всего за два года. Еще в 2020 году во время проверки в доме было выявлено семь аварийных балконов, однако на обрушившемся накануне балконе дефектов тогда не нашли.

По словам Матвеева, восстановительные работы будет проводить Фонд капитального ремонта Петербурга, но сроки их проведения пока не называются. Он добавил, что после инцидента будут проверены балконы всех типовых панельных домов в районе.

«Балконы проверят во всех домах до 1 сентября. Таких балконов у нас 1 400. В случае, если во время обследования будут подозрения на аварийность, их проверят более внимательно», — сообщил Матвеев.

Он добавил, что двое молодых квартиросъемщиков, пострадавших в результате падения с балкона, смогут через суд добиться компенсации ущерба здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура и СК проводят проверки после обрушения балкона на Новочеркасском.