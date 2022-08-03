Петербургский депутат Цивилев объяснил, почему поддержал реновацию

Депутат городского Закса Алексей Цивилев рассказал, почему проголосовал за законопроект, вызвавший массу недовольств со стороны жителей Петербурга.

Ситуация вокруг предстоящего расселения хрущевок продолжает накаляться. Внесенный губернатором Александром Бегловым законопроект о реновации поддержало большинство парламентариев, в основном, из «Единой России». Среди них был Алексей Цивилев, который несколько десятков лет прожил в хрущевке с родителями и до сих пор там прописан. Депутат рассказал в беседе с Neva.Today, что хорошего он видит в законопроекте.

«Большинство пятиэтажек морально и физически устарели, инженерные коммуникации отремонтировать практически невозможно. Плата за отопление — в полтора-два раза выше, чем у соседей. Обращения по состоянию и обслуживанию этих домов в Кировском районе — одни из основных. Стоимость капремонта здесь превышает стоимость строительства дома. Дома в хорошем состоянии есть — их жители могут проголосовать против», — отметил Алексей Цивилев.

По мнению депутата, жильцы должны сами решать, как голосовать за включение дома в программу комплексного развития территорий. На раздумья у них будет 90 дней.

Также он отметил, что многие горожане, которые хотели бы принять участие в программе реновации, настаивают, чтобы их новое жилье находилось в своем районе.

Цивилев указал на необходимость четко обозначить защиту прав собственников, для нанимателей позиции закона более понятны людям. Он подчеркнул, что как депутат сделает все для того, чтобы мнение жителей, отказавшихся от КРТ, было однозначно зафиксировано.

Оппозиционный депутат Борис Вишневский в свою очередь резко раскритиковал законопроект реновации.

«Если единороссы захотели внести положительные изменения в тот проект, который они поддержали, то это очень хорошо. Но они хотят предложить внести изменения в федеральное законодательство», — сказал Вишневский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появится Общественный штаб по вопросам реновации.