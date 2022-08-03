Новый автобусный маршрут свяжет Петербург и Геленджик в августе

Билеты на автобусы уже продаются. Фото: Pixabay

Билеты на автобусы уже продаются. Фото: Pixabay

На следующей неделе, 12 августа, между Петербургом и Геленджиком запустят новый автобусный маршрут.

В городском комитете по транспорту сообщили, что новый междугородный автобус свяжет Петербург и один из самых популярных курортов Краснодарского края — Геленджик. За регулярные перевозки будет отвечать «Пассажиравтотранс».

Автобусы на черноморский курорт будут отправляться каждую пятницу в 23:00 с автобусного вокзала на набережной Обводного канала. Обратные автобусы будут выезжать из Геленджика по понедельникам в 16:00.

Билеты на автобусы уже продаются, их можно приобрести в кассах автовокзала и на сайтах агрегаторов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 3 августа отменили пять рейсов и один задержали.