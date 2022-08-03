Комтранс Петербурга наградил лучших волонтеров транспортной реформы

Самые активные волонтеры, которые помогали петербуржцам разобраться в новых маршрутах на третьем этапе транспортной реформы, получили награды от комитета по транспорту.

Лучшим добровольцам вручили благодарственные письма и ценные подарки. Врио главы комтранса Валентин Енокаев поблагодарил волонтеров, подчеркнув важность их работы в первые дни каждого из этапов реформы.

«Спасибо, что взяли на себя заботу о пассажирах и помогли им найти самые удобные маршруты проезда по улицам нашего города», — заявил чиновник.

Как сообщается в Telegram-канале «Начальник транспортного цеха», сотни добровольцев дежурили на остановках общественного транспорта. В часы пик они информировали горожан о новых маршрутах и помогали построить удобный маршрут. С начала реформы молодые люди помогли почти 100 тысячам пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о неочевидных плюсах транспортной реформы.