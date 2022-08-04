Автор фильма «Дети войны» попал в украинскую базу «Миротворец»

Специального корреспондента ЛенТВ24 Валерия Фенёва занесли в базу данных украинского националистического сайта «Миротворец».

Теперь журналист числится как нежелательное лицо за съёмки фильма «Дети войны». Об этом сообщает телеканал ЛенТВ24.

Отмечается, что репортаж был снят в прифронтовой зоне ДНР и транслировался в эфире телеканала ЛенТВ24. На «Миротворце» корреспондента охарактеризовали как «антиукраинского пропагандиста».

Националистический сайт «Миротворец» появился в 2014 году. На нем публикуются личные данные, фотографии и ссылки на социальные сети людей, которых авторы портала считают причастными к конфликту в Донбассе и называют врагами Украины.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первые политические дебаты, посвященные специальной военной операции на Украине, пройдет в Петербурге по инициативе Кибер Фронта Z.