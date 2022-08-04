На Бестужевской мужчина под угрозой ножа угнал рабочую «Газель» и похитил из салона телефон

На Бестужевской мужчина под угрозой ножа угнал рабочую "Газель" и похитил из салона телефон. Фото: Unsplah

На Бестужевской мужчина под угрозой ножа угнал рабочую "Газель" и похитил из салона телефон. Фото: Unsplah

В среду у 31-летнего мужчины на Бестужевской улице против воли забрали рабочий автомобиль, при этом угрожая ножом, после чего похитили телефон. Предполагаемого злоумышленника удалось задержать.

Днем 2 августа, около 16:03, в экстренные службы обратился гражданина Таджикистана, заявивший, что у дома 31, корпус 1 по Бестужевской неизвестный попытался ударить его ножом после отказа подвезти, после чего сам забрал «Газель» фирмы, занимающейся стройматериалами, и уехал.

Было решено ввести план «Перехват», но позже его отменили из-за того, что обнаружили брошенный автомобиль у дома 2 по улице Сантьяго-де-Куба.

Уже в ночь со 2 на 3 августа удалось найти подозреваемого в совершении указанного преступления, им оказался 33-летний неработающий, проживающий на Бестужевская. Правоохранители изъяли нож, телефон «Самсунг», следы пальцев рук и биоматериалы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга задержали двух подвыпивших мужчин, которые устроили стрельбу на детской площадке.