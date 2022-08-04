В Ленобласти за сутки выявили 372 случая заболевших коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 372 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 4 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 192 406 местных жителей. Всего выздоровели 186 424 пациента, в том числе 42 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 973 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 742 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге идет подъем заболеваемости коронавирусом, а ситуация в целом напряженная. Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что в основном болеют взрослые люди.