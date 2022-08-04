В Ленобласти решили частично вернуть масочный режим

В Ленинградской области решили вернуть масочный режим в некоторых местах из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Антиковидный штаб Ленобласти частично возвращает масочный режим. Носить это средство защиты будет необходимо в медицинских и социальных учреждениях. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По итогам заседания штаба губернатор отметил, что в регионе стабильно фиксируется рост заболеваемости. Теперь в большинстве случаев пациенты переносят ковид легко или бессимптомно. На настоящий момент было решено ввести минимальные ограничения. Взаимодействующих с гражданами напрямую работников социальных и медицинских сфер будут проверять на коронавирус за счёт областного бюджета. Также при необходимости на базе Кировской больницы развернут ковидный госпиталь.

Дрозденко подчеркнул, что уровень госпитализации пока позволяет справляться с лечением в объёме инфекционных отделений. Для вакцинированных от COVID-19 в начале года или раньше, врачи предлагают ревакцинацию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 372 случая заражения коронавирусной инфекцией.