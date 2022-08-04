СБЕР ЕАПТЕКА доставила в Северо-Западном федеральном округе более 3 миллионов заказов

4 августа 2022 года — СБЕР ЕАПТЕКА, один из лидеров e-pharm в России подвела итоги работы сервиса в городах Северо-Западного федерального округа (СЗФО). С момента запуска первого хаба в январе 2021 года в Санкт-Петербурге жители региона сделали в СБЕР ЕАПТЕКЕ более 3,05 миллиона заказов на лекарства и товары для здоровья.

В регионе открыто 10 хабов СБЕР ЕАПТЕКИ, 3 собственные аптеки и 16 аптек в отделениях Сбера. 25% заказов приходится на курьерскую доставку безрецептурных лекарств, 52% — на онлайн-заказы с самовывозом из собственных и партнёрских аптек. Самыми популярными лекарствами по количеству заказов стали: капли Аквадетрим, Парацетамол и Хлоргексидин.

Жители Северо-Западного федерального округа могут приобрести лекарства и товары для здоровья в СБЕР ЕАПТЕКЕ удобным для себя способом: в отделениях Сбера, оформить покупку на сайте или в мобильном приложении. При заказе онлайн доступны доставка на дом и самовывоз из 1053 собственных и партнёрских аптек.

На дом курьеры доставляют заказы, не содержащие рецептурные препараты. Лекарства, которые отпускаются по рецепту, можно приобрести в пунктах СБЕР ЕАПТЕКИ, а также заказать онлайн и забрать самовывозом из аптеки, оплатив на месте.

Василий Артамонов, исполнительный директор СБЕР ЕАПТЕКИ:

«СБЕР ЕАПТЕКА – перспективный и инновационный сервис в сфере здравоохранения, который помогает развивать регион и переводит лекарственное обеспечение на новый уровень, значительно увеличивает доступность лекарств. Благодаря сервису у жителей есть быстрый доступ к широкому ассортименту лекарств и товаров для здоровья».