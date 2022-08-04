В Колпино произошло ДТП с автобусом, в котором пострадал шестиклассник из Калининграда

ДТП с участием автомобиля и автобуса произошло на пересечении улицы Веры Слуцкой и улицы Пролетарской в Колпино. В результате пострадал ребенок.
Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел утром 3 августа. Предполагается, что 31-летняя женщина, находясь за рулем «Hyundai Getz», поворачивая направо со второго ряда, не предоставила преимущество в движении и в результате столкнулась с автобусом №330.
В ДТП пострадал 12-летний школьник из Калининграда. Мальчик в состоянии средней степени тяжести отправился в больницу с закрытым переломом левой локтевой кости без смещения.
Известно, что женщина, находящаяся за рулем автомобиля, в 2022 году пять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, и больше всего за превышение установленной скорости, а один раз — за проезд на запрещающий сигнал светофора. Все штрафы у автоледи оплачены.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что у мужчины на Бестужевской улице против воли забрали рабочий автомобиль, при этом угрожая ножом, после чего похитили телефон.