Российских бизнесменов могут освободить от уголовной ответственности за работу без регистрации

Российских бизнесменов могут освободить от уголовной ответственности за работу без регистрации. Фото: unsplash

Российских бизнесменов могут освободить от уголовной ответственности за работу без регистрации. Фото: unsplash

В России захотели освободить бизнес от уголовной ответственности за работу без регистрации.

Законопроект об освобождении российского бизнеса от уголовной ответственности за осуществление работы без регистрации был опубликован Министерством юстиции России. Об этом сообщают РИА Новости.

Документ предполагает исключение уголовного наказания за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и изменение в статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Сейчас максимальная санкция за такую работу — шесть месяцев ареста. В случае, если преступление совершается группой, предполагается до пяти лет лишения свободы.

Утоняется, что предприниматели могут нести ответственность по другим статьям УК, в том числе за уклонение от уплаты налогов или незаконную банковскую деятельность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что количество и частота приезжих бизнес-туристов в Северной столице выросли в 2022 году, а вместе с ними и стоимость авиаперелётов.