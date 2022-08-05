В аэропорту Пулково 5 августа отменили три рейса и один задержали

В пятницу, 5 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменены три рейса и один задержан.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет до самолет перевозчика Azur Air до Антальи (3:05), самолет FlyOne Armenia до Еревана (13:30) и самолет «Уральских авиалиний» до Москвы (17:45).

Также сегодня есть один задержанный рейс. Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет «Уральских авиалиний» до Хабаровска. Рейс вылетит не в 10:20, а в 11:00.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.