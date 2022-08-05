Неизвестный ограбил охранника в трамвае на Петергофском шоссе

Неизвестный грабитель подрался с петербуржцем в трамвае и отобрал его деньги.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент накануне вечером случился в трамвае №36 на Петергофском шоссе. Один из пассажиров затеял драку с 43-летним пострадавшим, работающим охранником, а после вытолкал его на остановку. Там грабитель силой отобрал у мужчины смартфон, 10 тысяч рублей и банковскую карту, а после сбежал.

Спустя несколько часов с карты пострадавшего были списаны почти 6 тысяч рублей. Общий ущерб охранник оценил на 33 тысячи рублей.

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители намерены просмотреть записи с камеры видеонаблюдения в салоне трамвая. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец с ножом отправил собутыльника в больницу после конфликта на Ленинском.