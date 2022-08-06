Бездомный домогался подростка в хостеле в Петербурге

Бездомный домогался подростка в хостеле в Петербурге
Следователи задержали мужчину. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В петербургском хостеле мужчина без определенного места жительства домогался 15-летнего подростка.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в полицию обратилась мать мальчика. Она подала заявление на 35-летнего мужчину, сообщив, что он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. Это произошло в ночь на 2 августа в хостеле на Васильевском острове.

Предполагаемого насильника поймали накануне на набережной Обводного канала. Его доставили в следственный отдел и поместили в изолятор. Против задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подвыпивший пенсионер изрезал сына ножом в квартире на Бурцева. После допроса в отделе полиции неоднократно судимого пенсионера отпустили под обязательство о явке.

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