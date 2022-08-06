Новый корпус Александровской больницы откроется в декабре

Новый корпус Александровской больницы откроется в декабре
Новый корпус Александровской больницы откроет свои двери в декабре. Фото: Смольный

В конце года в Невском районе Петербурга введут в строй новый корпус-трансформер Александровской больницы.

В пресс-службе Смольного в субботу сообщили, что новый корпус Александровской больницы, рассчитанный на 335 коек, откроет свои двери в декабре. Рабочие уже достроили каркас, а до конца августа будет смонтирована кровля, заполнены оконные и дверные проемы, завершена отделка фасада. Также сейчас ведется монтаж внутренних коммуникаций и отделка помещений.

Новый корпус будет работать как региональный сосудистый центр в рамках национального проекта по улучшению качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом здание можно будет быстро переоборудовать в ковид-госпиталь на 415 коек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Николаевская больница развернула 400 коек для больных коронавирусом.

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