Николаевская больница развернула 400 коек для больных коронавирусом

В Петербурге еще одно медицинское учреждение возобновило прием коронавирусных пациентов, сообщил городской комитет по здравоохранению.

С сегодняшнего дня, 5 августа, пациентов с коронавирусом начинает принимать Николаевская больница в Петергофе. Медучреждение развернуло 400 коек, где будут лечить больных ковидом.

Мощности ковид-стационаров в Петербурге начали активно наращивать в начале текущей недели. Дополнительные 120 коек развернули в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн, а в городской больнице №20, расположенной на Ленсовета, открыли еще 50 ковид-мест.

Кроме того, в больницах начали усиливать масочный режим для медперсонала и пациентов

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали время, когда наступит пик волны коронавируса в Петербурге.