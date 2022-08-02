Масочный режим возвращают в больницы и поликлиники Петербурга

Больницы и поликлиники Петербурга начали усиливать масочный режим для сотрудников, пациентов и посетителей.

По данным «Фонтанки», комитет по здравоохранению обратился к руководству городских и районных медучреждений с просьбой ввести на постоянной основе строго соблюдение противоэпидемического режима.

В частности, комздрав просит вернуть измерение температуры на входе, соблюдение масочного режима персоналом и пациентами, использование респираторов, защитных экранов и перчаток при работе с пациентами с симптомами коронавируса, а также разделение потоков больных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге упал до 16,6%. Глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова подчеркнула, что горожане должны серьезно и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких, чтобы не допустить возвращения масочного режима и других мер.