Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге упал до 16,6%

В Петербурге одновременно с ростом заболеваемости коронавирусом снижается уровень коллективного иммунитета, сообщила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Руководитель ведомства заявила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что коллективный иммунитет петербуржцев к коронавирусной инфекции упал до 16,6%.

Она напомнила, что на сегодняшний день в городе сняты все ограничения по ковиду. Башкетова подчеркнула, что горожане должны серьезно и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких, чтобы не допустить возвращения масочного режима и других мер.

«Ношение масок, особенно для пожилых людей. В первую очередь, в общественном транспорте – потому что там невозможно соблюсти социальную дистанцию. Это дезинфекция, это мытье рук. Если чувствуешь недомогание – не нужно идти на работу», – отметила Башкетова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор сообщил о новой волне коронавируса в Петербурге.