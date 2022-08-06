В Петербурге более шести тысяч человек участвовали в фестивале «Фонтанка SUP»

В Петербурге более шести тысяч человек участвовали в фестивале «Фонтанка SUP»
В Петербурге прошел фестиваль "Фонтанка SUP". Фото: скриншот " Фонтанка SUP"/ВК

В Петербурге в субботу прошел главный фестиваль сапсерферов «Фонтанка SUP». По рекам и каналам в центре города прокатились тысячи человек.

Фестиваль «Фонтанка SUP» сегодня установил мировой рекорд по количеству участников. Более шести тысяч сапсерферов в ярких карнавальных костюмах встали на доски и проплыли девять километров. Кто-то пришел в костюмах Петра I, Симпсонов, миньонов. Были также ведьмы, динозавры, принцесса Бубльгум, Дед Мороз и много других ярких персонажей.

Перед заплывом прошел танцевальный флешмоб, после которого спортсмены двинулись на сапах по Фонтанке до Крюкова канала, свернули в него, далее в канал Грибоедова, а после финишировали у набережной Мойки у Марсова поля, пишет «Фонтанка».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Невский проспект перекрыли из-за полумарафона «Северная столица».

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В Петербурге более шести тысяч человек участвовали в фестивале «Фонтанка SUP»
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