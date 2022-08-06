Фонтан высотой с многоэтажку забил на улице Савушкина

Канализация не справилась с гидравлической нагрузкой из-за сильных дождей. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Канализация не справилась с гидравлической нагрузкой из-за сильных дождей. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе прорвало канализацию — коричневый фонтан забил из-под земли.

Очевидцы опубликовали кадры «гейзера» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария в канализационной системе произошла на улице Савушкина. Судя по кадрам, прорвавшийся фонтан выше стоящей поблизости пятиэтажки.

Как сообщили в городском Водоканале, причиной аварии стал выброс водовоздушной смеси. Канализация не справилась с гидравлической нагрузкой из-за сильных дождей.

«Проведено обследование и работы по локализации вытекания. В настоящий момент сети предприятия по указанному адресу работают в штатном режиме», — сообщили в предприятии.

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