Фонтан высотой с многоэтажку забил на улице Савушкина

В Приморском районе прорвало канализацию — коричневый фонтан забил из-под земли.
Очевидцы опубликовали кадры «гейзера» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария в канализационной системе произошла на улице Савушкина. Судя по кадрам, прорвавшийся фонтан выше стоящей поблизости пятиэтажки.
Как сообщили в городском Водоканале, причиной аварии стал выброс водовоздушной смеси. Канализация не справилась с гидравлической нагрузкой из-за сильных дождей.
«Проведено обследование и работы по локализации вытекания. В настоящий момент сети предприятия по указанному адресу работают в штатном режиме», — сообщили в предприятии.
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