Пятеро грабителей подрались с сотрудниками «Магнита» на Лиговском проспекте

Неизвестные грабители напали на сотрудников магазина в центре Петербурга и украли продукты.

Магазин «Магнит» на Лиговском проспекте ограбили в пятницу вечером, 5 августа. Пятеро мужчин попытались украсть товар, но их заметили сотрудники магазина. Персонал попытался их остановить, но преступники применили физическую силу. Они избили мужчину и толкнули женщину, после чего убежали в сторону метро «Обводный канал». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Пострадавшие работники «Магнита» написали заявление в полицию. Они назвали приметы грабителей: все пятеро нерусской внешности с темными рюкзаками, были одеты в майки, олимпийки и спортивные штаны. На одном из них была панама.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на станции метро «Нарвская» заметили окровавленного мужчину.