На станции метро «Нарвская» заметили окровавленного мужчину

На станции метро &#171;Нарвская&#187; заметили окровавленного мужчину
Окровавленного мужчину заметили на "Нарвской". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В пятницу вечером пассажиры метрополитена заметили на станции «Нарвская» мужчину в луже крови.

Кадры опубликовали в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». У мужчины были сильно поранены ноги. Он сидел в луже крови, опершись о стену на платформе «Нарвской». Пассажиру вызвали скорую помощь, рядом с ним находились сотрудники подземки.

Причины произошедшего прояснили в пресс-службе городского метро. Как рассказали «КП-Петербург», мужчина был пьяный, он поранился по собственной неосторожности. Ему оказали первую помощь, после чего передали бригаде медиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочка-подросток случайно выпала с шестого этажа на Стародеревенской улице. К месту была вызвана скорая помощь, которая увезла в больницу девочку с травмами головы, ушибом легких, мочевого пузыря и печени, переломом костей таза и ребер.

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