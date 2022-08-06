На станции метро «Нарвская» заметили окровавленного мужчину

В пятницу вечером пассажиры метрополитена заметили на станции «Нарвская» мужчину в луже крови.

Кадры опубликовали в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». У мужчины были сильно поранены ноги. Он сидел в луже крови, опершись о стену на платформе «Нарвской». Пассажиру вызвали скорую помощь, рядом с ним находились сотрудники подземки.

Причины произошедшего прояснили в пресс-службе городского метро. Как рассказали «КП-Петербург», мужчина был пьяный, он поранился по собственной неосторожности. Ему оказали первую помощь, после чего передали бригаде медиков.

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