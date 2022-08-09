В аэропорту Пулково 5 августа отменили три рейса и один задержали

Во вторник, 9 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменены три рейса и один задержан.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет до Антальи, который был запланирован на 0:20, самолет Azur Air до того же турецкого курорта (3:05) и самолет «ИрАэро» до Москвы (23:50).

Также сегодня есть один задержанный рейс. Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет авиакомпании «Икар» до Орска. Рейс вылетит не в 8:00, а в 8:40.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.