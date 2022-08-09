Из Невы вытащили труп пропавшего рыбака

Пропавшего в Петербурге рыбака обнаружили мертвым в реке Нева.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром очевидцы сообщили в службу «112» о плывущем по Неве трупе неизвестного мужчины. Его заметили в воде возле дома на проспекте Обуховской Обороны, 108/4.

К месту происшествия прибыла оперативная группа. После того, как тело вытащили на берег, удалось установить, что это 66-летний местный житель. На его лице обнаружили несколько ссадин.

Вскоре в полицию поступило сообщение о пропаже погибшего. Его знакомый рассказал правоохранителям, что около 4 утра мужчина ушел порыбачить на Невский причал и пропал.

Обстоятельства и причины смерти рыбака выясняются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что утопивший жительницу Петербурга мужчина оказался болен шизофренией.