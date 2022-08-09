СК назвал предварительную причину пожара в промзоне в Мурино

Пожар в Мурино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар в Мурино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Причиной масштабного пожара в промышленной зоне в Мурино могла стать неисправность проводки, сообщили СУ СК по Ленобласти.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина следственные органы 47 региона организовали доследственную проверку по факту пожара в Мурино. Предварительной причиной пожара правоохранители называют неисправность электропроводки.

На месте происшествия после пожара работала следственно-оперативная группа, следователи и следователь-криминалист. Сгоревший ангар осмотрели с помощью квадрокоптера. Сотрудники СК также опросили собственника и арендатора земли, прораба производства, охранника и других лиц.

Установлено, что на участке площадью 20 тысяч квадратных метров находился ангар, где находилось производство по сборке каркасных домов.

По данным МЧС России, пожар начался в понедельник в 23:44. Площадь пожара в ангаре достигла 1500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержаны участники массовой драки со стрельбой в Мурино.