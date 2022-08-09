В ЖК «Северная долина» открылось новое творческое пространство

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» открыла новый творческий кластер в жилом комплексе «Северная долина».

Общая площадь творческого пространства на улице Николая Рубцова, дом 5, превышает 2,4 тысячи квадратных метров, сообщили в компании.

На втором этаже кластера работает Санкт-Петербургская частная Гуманитарная школа «РОСТ». Обучение по программам Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) доступно для ребят с 1 по 11 класс. Благодаря малой наполняемости классов учеников ждет индивидуальный подход. В программу дополнительного образования входит углубленное изучение базовых школьных предметов, изобразительное искусство, шахматы, а также подготовка к выпускным экзаменам.

На третьем этаже открылся театр «Парнас» совместно с творческим объединением «ДОМкрат». Там будут показывать театральные постановки, а также обучать детей и взрослых актерскому мастерству, сценической речи, изготовлению керамики и фотосъемке.

Дети смогут пойти в Театр юных дарований (ТЮД), где их будут учить актерскому мастерству профессиональные театральные актеры и режиссеры. Кроме того, здесь работает киношкола «Крупный план» для желающих обучиться видеосъемке, монтажу и созданию сценариев. А для юных любителей литературы открыт «Детский союз писателей».

В творческом кластере также находится школа-студия Аллы Духовой «Тодес». Все желающие в возрасте от четырех лет смогут научиться танцевать, а помогать им в этом будут профессиональные танцоры-преподаватели. В соседнем зале открылась студия растяжки Livita. Посетители студии могут заниматься классической хореографией, растяжкой, пилатесом и боди балетом.

Отметим, что «Главстрой Санкт-Петербург» более 15 лет назад была основана промышленником Олегом Дерипаской. Девелопер стал одним из первых игроков рынка, занявшихся застройкой приграничных территорий в Петербурге. При этом построенные ЖК создаются с комфортной жилой средой и развитой инфраструктурой, включая транспортные сети, общественные пространства, рекреационные зоны, школы с образовательными кластерами, кафе и магазины.