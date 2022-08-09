Петербуржцам рассказали, как стоимость запчастей повлияет на тарифы ОСАГО

После изменения тарифов минимальная и максимальная сумма будут составлять 1646 рублей и 7535 рублей соответственно. Фото: pixabay

После изменения тарифов минимальная и максимальная сумма будут составлять 1646 рублей и 7535 рублей соответственно. Фото: pixabay

Центробанк РФ намерен изменить тарифы ОСАГО из-за резкого роста цен на автозапчасти. Ожидается, что коридор страхового полиса будет расширен на 26% вверх и вниз.

Специалист по страхованию Дмитрий Кущев рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что стоимость ОСАГО складывается из базовой ставки и коэффициентов. На текущий момент диапазон составляет от 2224 до 5980 рублей. После изменения тарифов минимальная и максимальная сумма будут составлять 1646 рублей и 7535 рублей соответственно.

Как объяснил автоэксперт Александр Карпов, страховые компании берут максимальную сумму, чтобы в случае необходимости обезопасить себя от убытков.

Коэффициенты, которые также влияют на стоимость страховки, могут быть снижены, если водитель старше 30 лет, его стаж вождения превышает 10 лет, не было ДТП на дорогах, а у машины минимальное количество лошадиных сил.

В случае, если не устраивает стоимость ОСАГО, можно подать жалобу в Российский союз автостраховщиков, Роспотребнадзор и ЦБ.

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