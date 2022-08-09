Недосмотр взрослых стал главной причиной несчастных случаев с детьми в Петербурге

Этим летом в Петербурге резко увеличилось количество несчастных случаев с детьми. Основной причиной инцидентов была невнимательность взрослых.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на прошлой недели врачи Педиатрического медицинского университета спасли жизнь четырехлетнего мальчика, который засунул руку в электромясорубку. Извлекать кисть пришлось с помощью спасателей, после чего его госпитализировали в университет. Там врачи провели сложнейшую операцию и сохранили ребенку руку.

«Мы брали с предплечья подкожную вену, маленькую и тоненькую, и пересаживали ее в месте, где должна быть артерия пальцевая», – рассказал сердечно-сосудистый хирург микрохирургического отделения СПбГПМУ Левтер Колбая.

На прошлой неделе за сутки в Педиатрический университет госпитализировали 108 детей. Большинство из них попали сюда из-за травм, которые они получили по недосмотру родителей.

Предоставленные сами себе дети часто уходят гулять, заползают на крыши или купаются без присмотра. Один из таких случаев произошел с 11-летним Денисом из Тихвина. Он сбежал с друзьями на речку, где во время купания захлебнулся. В МЧС предостерегли, что если ребенок находится в воде без родителей поблизости, то даже спасатели могут не успеть ему помочь.

Главный госинспектор по маломерным судам по Петербургу Виктор Колесов напомнил, что этим летом в городе случилось две трагедии на воде. Оба случая произошли на пляже «Дубки» в Курортном районе.

«Я могу сказать и по статистике по Северо-Западу, и по России — все дети, которые гибнут, они просто сами себе предоставлены. Вот и все. Это ответственность, конечно, родителей. В первую очередь. Дети должны находиться в зоне вытянутой руки», — заявил Колесов.

Много работы сейчас и у отделения анестезиологии и реанимации. Не так давно к врачам отделения поступила четырехлетняя девочка, которая выпала с высоты четвертого этажа. Прогнозы по ее состоянию не очень утешительные — у ребенка множественные травмы и ушиб головного мозга. Еще один похожий случай произошел с трехлетней девочкой из Новгородской области, упавшей с третьего этажа. Малышку пришлось госпитализировать в Петербург на вертолете.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пятилетний мальчик получил тяжелые травмы при падении с памятника в Александровском парке.