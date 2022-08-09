В Петербурге может появиться дефицит транспондеров для проезда по ЗСД и М-11

Транспондеры для проезда по платным дорогам, в том числе ЗСД и трассе М-11, в ближайшее время могут стать дефицитным товаром. Гаджеты производятся за границей и есть вероятность, что их поставки в Россию прекратятся.

Как пишет «Мойка78», пока неизвестно, есть ли у российских разработчиков успехи в создании отечественных транспондеров. В ноябре прошлого года оператор платных федеральных трасс «Автодор» заявлял о заключении договора с ООО «Капш Траффикком Руссия» по созданию отечественного аналога устройств, но о каких-либо продвижениях в этом направлении еще ничего не сообщалось.

В пресс-службе оператора Западного скоростного диаметра ООО «Магистраль северной столицы» рассказали, что на трассе используются только импортные транспондеры, например, австрийской компании Kapsch TrafficCom AG.

«Купить транспондеры водители могут как в головном офисе, где они есть всегда, так и на пунктах пропуска, однако в последних их иногда не продают в часы-пик из-за высокого трафика», — отметили в компании.

Как уточнили в «Автодоре», петербургские водители могут приобрести транспондеры в офисе на Московском проспекте, где они в наличии. Устройство можно купить за 4000 рублей или арендовать за 5 рублей в день, но минимум на два дня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как стоимость запчастей повлияет на тарифы ОСАГО.