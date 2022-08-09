Между Петербургом и Минском до конца лета будут ходить дополнительные поезда

Между Петербургом и Минском до конца лета будут ходить дополнительные поезда
Количество рейсов увеличили в связи с увеличением спроса пассажиров. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Между Петербургом и Минском запустили дополнительные поезда, которые будут курсировать до конца лета.

Между российским и белорусским городами назначены дополнительные поезда 250/249. Количество рейсов увеличили в связи с увеличением спроса пассажиров. Об этом информирует пресс-служба Белорусской железной дороги.

Поезда будут отправляться из города на Неве по пятницам в 20:40, а из Минска — по субботам в 19:15. Билеты на данные рейсы уже в продаже.

Поезд 250/249 Минск – Петербург был назначен на летний период. Из Минска он отправляется по четвергам, а из Петербурга — по воскресеньям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге может появиться дефицит транспондеров для проезда по ЗСД и М-11. Гаджеты производятся за границей и есть вероятность, что их поставки в Россию прекратятся.

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