Минцифры: биометрию россиян не будут собирать без их согласия

Минцифры не будет собирать биометрические данные без согласия их владельцев. Фото: pixabay

Минцифры не будет собирать биометрические данные без согласия их владельцев. Фото: pixabay

Минцифры опровергло информацию о том, что биометрия россиян будет собираться без согласия граждан.

Как сообщили в ведомстве, появившиеся в СМИ сообщения о том, что Минцифры будет собирать биометрические данные без согласия их владельцев, не соответствует действительности.

«Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина», — заявили в Минцифры.

На данный момент биометрию можно сдавать только через банк. С 30 сентября 2022 года это можно будет сделать самостоятельно через мобильное приложение, а в будущем — через МФЦ.

В министерстве уточнили, что невозможно собирать биометрию с камер видеонаблюдения и из других источников, не предусматривающих предварительного получения согласия.

Граждан, данные которого будут передаваться в ЕБС, будут уведомлять и информировать о возможности отзыва хранения биометрии в ЕБС и ее уничтожении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минцифры РФ предложили давать по 10 лет колонии за нарушение работы с биометрией.