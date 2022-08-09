Минцифры: биометрию россиян не будут собирать без их согласия

Минцифры опровергло информацию о том, что биометрия россиян будет собираться без согласия граждан.
Как сообщили в ведомстве, появившиеся в СМИ сообщения о том, что Минцифры будет собирать биометрические данные без согласия их владельцев, не соответствует действительности.
«Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина», — заявили в Минцифры.
На данный момент биометрию можно сдавать только через банк. С 30 сентября 2022 года это можно будет сделать самостоятельно через мобильное приложение, а в будущем — через МФЦ.
В министерстве уточнили, что невозможно собирать биометрию с камер видеонаблюдения и из других источников, не предусматривающих предварительного получения согласия.
Граждан, данные которого будут передаваться в ЕБС, будут уведомлять и информировать о возможности отзыва хранения биометрии в ЕБС и ее уничтожении.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минцифры РФ предложили давать по 10 лет колонии за нарушение работы с биометрией.