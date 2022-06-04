Минцифры РФ предложили давать по 10 лет колонии за нарушение работы с биометрией

Минцифры предложили давать по 10 лет колонии за нарушение работы с биометрией. Фото: pxhere.com

Минцифры предложили давать по 10 лет колонии за нарушение работы с биометрией. Фото: pxhere.com

Мицифры России задумались об ужесточении наказания за нарушения порядка сбора, хранения и использования биометрических данных.

Таким образом, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях такой статьей, по которой за нарушения правил работы с биометрией могут либо выписать штраф в зависимости от должности, либо дать 10 лет колонии. Об этом сообщает «Коммерсант».

Если, например, был нарушен порядок обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе может быть выписан штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей на должностных лиц, а на юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

В Минцифры также предложили взыскать с должностных лиц от 300 до 600 тысяч рублей и от 500 тысяч до одного миллиона рублей с юридических лиц в случае, когда работа с биометрией проходит без аккредитации.

В Уголовный кодекс могут быть внесены поправки, подразумевающие наказания за умышленное внесение «заведомо недостоверных сведений» в Единую биометрическую систему (ЕБС). Здесь можно будет либо получить штраф, либо исправительные работы, либо временный запрет занимать определенные. Также может быть предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в марте Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, предусматривающую введение уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.