Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы за фейки о российской армии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, предусматривающую введение уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о вооруженных силах России.

В Уголовный кодекс планируется ввести статью 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Нарушителям будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает ТАСС.

А если дезинформация используется специально с целью злоупотреблением своего служебного положения срок может составить от 5 до 10 лет лишения свободы, а штраф может быть увеличен до 5 миллионов рублей.

При этом если распространение фейков обернулось тяжелыми последствиями, то наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до этого Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, которое заключается в уголовном наказании за публичные фейки о действиях Вооруженных сил РФ.