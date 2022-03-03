Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы за фейки о российской армии

Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы за фейки о российской армии
Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, предусматривающую введение уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о вооруженных силах России.

В Уголовный кодекс планируется ввести статью 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Нарушителям будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает ТАСС.

А если дезинформация используется специально с целью злоупотреблением своего служебного положения срок может составить от 5 до 10 лет лишения свободы, а штраф может быть увеличен до 5 миллионов рублей.

При этом если распространение фейков обернулось тяжелыми последствиями, то наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до этого Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, которое заключается в уголовном наказании за публичные фейки о действиях Вооруженных сил РФ.

армия россии Госдума поправка фейки


 

Новости партнеров
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира
Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира
Ещё на Gazeta.SPb
Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы за фейки о российской армии
В Ленобласти еще 567 человек заразились коронавирусом
Визовый центр Италии в Петербурге возобновил прием документов
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 65 человек
Россиянам стали чаще предлагать «законно» списать большие долги. ...
Уход с европейского рынка: Сбербанк сообщил о закрытии отделений
Расчлененное тело пропавшей петербурженки нашли в чемодане у отеля в Германии
Россиян призвали как можно быстрее расстаться с кредитами