В Петербурге в среду ожидается сухая и теплая погода до +24 градусов

В Петербурге среда, 10 августа, пройдет без дождей, а температура повысится до +24 градусов.

Сегодня погода в Северной столице будет под влиянием антициклона. Несмотря на переменную облачность, осадков можно не ждать. А солнечные лучи будут постепенно прогревать воздушные массы, рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух в городе сегодня прогреется до +22…+24 градусов, в Ленобласти прогнозируется от +20 до +25 градусов. Западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг в Петербурге будет на несколько градусов теплее и снова без осадков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проблемы с канализацией назвали главной причиной отсутствия водоемов для купания в Петербурге.