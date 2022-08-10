Из Невы выловили труп мужчины без особых примет

В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, труп которого выловили из Невы.

Как стало известно Gazeta.SPb, тело неизвестного накануне в 13:40 обнаружил очевидец. Он позвонил в службу «112» и сообщил оператору, что в Неве у набережной Макарова находится чье-то тело.

По прибытии на место происшествия наряд полиции обнаружил в Неве труп неизвестного мужчины, которому на вид около 40-45 лет. Погибший был одет в рубашку в клетку, джинсовые шорты, а при себе у него была коричневая сумка. Особых примет у мужчины нет. На его теле не нашли признаков криминальной смерти.

Причину смерти выясняют судмедэксперты. О произошедшем сообщили в Следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ночном пожаре на Заречной улице пострадал человек.